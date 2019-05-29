الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:05 ص
حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 29 مايو 2019
dostor.org/2647115
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: تتمتع بأجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم كذلك سوف تتمتع بالثقة بالنفس قد تلمس تقدماً وازدهارًا على الصعيد المالي.
عاطفيًا: تعيش أجواء ضاغطة تجعل افكارك مشتتة، حذار الانجراف وراء المشاعر والميول السلبية.
صحيًا: كثرة أشغالك وعملك الدائم قد يسببان مشاكل صحية يمكن أن تجبرك على ملازمة الفراش مدة غير قصيرة.