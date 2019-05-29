حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 29 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتمتع بأجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم كذلك سوف تتمتع بالثقة بالنفس قد تلمس تقدماً وازدهارًا على الصعيد المالي.



عاطفيًا: تعيش أجواء ضاغطة تجعل افكارك مشتتة، حذار الانجراف وراء المشاعر والميول السلبية.



صحيًا: كثرة أشغالك وعملك الدائم قد يسببان مشاكل صحية يمكن أن تجبرك على ملازمة الفراش مدة غير قصيرة.

