الهند تستضيف الرئيس الصيني لحضور قمة غير رسمية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة غير رسمية.



وأضاف: "خلال القمة غير الرسمية الأولى في ووهان، قبل الرئيس الصيني شي دعوة رئيس الوزراء مودى لزيارة الهند لحضور القمة غير الرسمية القادمة في عام 2019، حيث إن الجانبين على اتصال من خلال القنوات الدبلوماسية، لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع.



التقى الزعيمان عدة مرات خلال العام الماضي لنزع فتيل التوترات وتعزيز العلاقات التجارية بعد مواجهة عسكرية على حدود الهيمالايا على ارتفاعات عالية في عام 2017 مما أثار مخاوف من اندلاع حرب بين الدولتين الآسيويين.