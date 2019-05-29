القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:02 ص

الهند تستضيف الرئيس الصيني لحضور قمة غير رسمية

رئيس الصين شي جين
رئيس الصين شي جين بينج
أمينة ذكي
dostor.org/2647112

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة غير رسمية.

وأضاف: "خلال القمة غير الرسمية الأولى في ووهان، قبل الرئيس الصيني شي دعوة رئيس الوزراء مودى لزيارة الهند لحضور القمة غير الرسمية القادمة في عام 2019، حيث إن الجانبين على اتصال من خلال القنوات الدبلوماسية، لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع.

التقى الزعيمان عدة مرات خلال العام الماضي لنزع فتيل التوترات وتعزيز العلاقات التجارية بعد مواجهة عسكرية على حدود الهيمالايا على ارتفاعات عالية في عام 2017 مما أثار مخاوف من اندلاع حرب بين الدولتين الآسيويين.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

الجعفرى: هناك دول تساعد على انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجريب فروت" بـ6 جنيهات للكيلو

الأمن السعودى: منع أداء التراويح والتهجد بمداخل ومخارج سلالم المسجد الحرام

كيف رد نواب البرلمان على تقرير هيومن رايتس عن الوضع فى سيناء؟

ads
ads
الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

للمرة الأولى.. عمرو حسن يدخل عالم الكليبات بـ"خلينا أصحاب"

بعد تسلم "عشماوى".. الرئيس السيسى: الحرب على الإرهاب لم تنتهى

ألبومات الصور

أجواء رمضان من شارع المعز (صور)

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

رياضة

سيدات اسكتلندا تهزم جاميكا أمام حضور قياسي استعدادا لكأس العالم

إعادة إيقاف مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد بسبب المنشطات

كلوب يتعلم من أخطائه.. ويستعد للقاء الريال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

للمرة الأولى.. عمرو حسن يدخل عالم الكليبات بـ"خلينا أصحاب"

بعد تسلم "عشماوى".. الرئيس السيسى: الحرب على الإرهاب لم تنتهى

الرئيس نيوز

محكوم عليه بالإعدام.. مصر تتسلم "هشام عشماوي" من الجيش الليبي

"قذاف الدم" يكشف: أسرار جديدة عن مقتل "القذافي"

رئيس الأركان الجزائري: علينا الاعتبار من تجارب سابقة مأساوية "غاب عنها التعقل"

"عبدالغفار": الإضراب الذي بدأ تنفيذه اليوم في السودان "لم يكن ناجحاً"

محلل سوداني لـ"الرئيس نيوز": الهدف السامي للثورة أنجح "الإضراب "

كشكول

بالصور.. طلاب الأول الثانوي بالجيزة يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ

بالصور.. توافد طلاب الأول الثانوي على لجان مصر الجديدة لأداء امتحان التاريخ

اليوم.. طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان التاريخ

نظام دراسة الصف الثاني الثانوي في التراكمية "صورة"

"عامر": ملتقى الأزهريسعى للإرتقاء بالتعليم وريادة الأعمال في أفريقيا

الأمصار

"واشنطن" تلزم "طهران" بشروط جديدة للتفاوض

"الأمم المتحدة": الرشوة تهدد مستقبل الكوريين في دولتهم الشمالية المنعزلة

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

اكتشاف نوع من الجمبرى يرجع تاريخه إلى 200 مليون سنة بحديقة صينية

الصين تصدر لوائح إرشادية لتعزيز الإبداع فى مناطق التنمية الاقتصادية

حياة الملوك تعود إلى "القصر الأسطورى" فى فرنسا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ولاية أمريكية تقاضي "جونسون آند جونسون" بسبب مواد أفيونية في منتجاتها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎