روسيا تدرس تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك

قال انطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، لرويترز اليوم الأربعاء، إن روسيا ستدرس إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين.



وأضاف على هامش مؤتمر في كازاخستان: "هناك العديد من القضايا الاقتصادية والقضايا الإستراتيجية (المتعلقة بهذا)"، ونحن سوف ننظر في هذا."



ووافقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير لمدة ستة أشهر، لتعزيز أسعار النفط عن طريق خفض المخزونات العالمية.



ومن المقرر أن تجتمع أوبك والمنتجون الآخرون المشاركون في اتفاق التوريد، وهو تحالف يعرف باسم "أوبك +"، لمناقشة تمديد الاتفاق في فيينا خلال اجتماع أوبك المقرر عقده في الفترة من 25 إلى 26 يونيو.



ومع ذلك، قد يتم تأجيل الاجتماع إلى 3 إلى 4 يوليو، حسبما قال مصدران من أوبك في 20 مايو.