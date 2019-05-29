قضاة هونج كونج يرفضون قانون تسليم المجرمين

يخشى بعض قضاة هونج كونج من وضعهم في مسار تصادمي مع بكين، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المنطقة الإدارية الخاصة إلى إدخال تغييرات قانونية شاملة تسمح لأول مرة بإرسال الهاربين المحتجزين في هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين.



وقال ثلاثة قضاة كبار و12 من المحامين التجاريين والجنائيين البارزين، إن التغييرات التي يطلق عليها "مشروع قانون تعديل قانون المجرمين الهاربين"، تمثل واحدة من أشد التحديات التي يواجهها نظام هونج كونج القانوني، وتزعج مجتمعاتها التجارية والسياسية والدبلوماسية على نحو متزايد، مشيرين إلى رفضهم القانون.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها القضاة - الذين لا يعلقون بموجب الاتفاقية على المسائل السياسية أو التشريعية - القضية علنًا.



وأضاف القضاة والمحامون إنه بموجب نظام القانون العام في هونج كونج الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له: تستند عمليات التسليم إلى افتراض وجود محاكمة عادلة وعقاب إنساني في الدولة المستقبلة، وهي ثقة أساسية.



وقال قاضٍ ذو خبرة عالية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "هذه التعديلات تتجاهل أهمية تلك الثقة".