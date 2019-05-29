حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 29 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تلبّي على الصعيد المهني مؤتمرات متتالية مثمرة وواعدة، وتتاح لك فرص مالية جيدة تلتقط خلالها الفرص ويكون تصرفك هامًا.



عاطفيًا: يدعمك المحيط العائلي على الصعيد العاطفي، ونصيحة لك حاول تأجيل اتخاذ قرار الارتباط إلى وقت آخر.



صحيًا: تشعر بتعب عام، وقد يكون ذلك نتيجة الإرهاق بسبب العمل، لذلك عليك أخذ قسط كافٍ من النوم ولا تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

