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الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:58 ص

الصين تؤكد مواصلة دعم النيجر في حربها ضد الإرهاب

رئيس الصين شي جين
رئيس الصين شي جين بينج
وكالات
dostor.org/2647104

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستواصل دعم النيجر في حربها ضد الإرهاب لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، مع تشجيع دعم الأمم المتحدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقال بينج -خلال محادثات مع رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو في العاصمة (بكين) اليوم الأربعاء - إن الصين مستعدة للعمل مع النيجر على تنفيذ ما توصلت إليه قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق المنفعة لشعبي البلدين.

ودعا بينج البلدين إلى أن يفهم كل منهما الآخر ويثق فيه ويدعمه فيما يتعلق بقضايا المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية، وأن يواصلا التبادلات بينهما في خبرات الحوكمة والتنمية.

وأوضح أنه يتعين على الصين والنيجر أن يعززا التضافر فيما بينهما في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مشددا على أهمية تنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية وتحسين معيشة المواطنين والطاقة والزراعة.

وأعرب عن أمله أن توسع الصين والنيجر تبادلاتهما في مجالات الثقافة والشباب والمرأة ومراكز الفكر، من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

بدوره، أشاد رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو -الذي يقوم بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري- بالتزام الصين بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي في الشئون الدولية، وبالتزامها طويل الأجل بالسلام والتنمية في العالم، مضيفا أن بلاده تدعم هدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

واعتبر إيسوفو أن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها الرئيس الصيني، تجسد مفهوم الربح للجميع، بدلا من المعادلة الصفرية، وستفيد العالم بأسره.

وفيما يتعلق بالتعاون الصيني الإفريقي، قال إيسوفو إن الدول الإفريقية تقدر التزام الصين بمبادئ الصداقة وحسن النية، إضافة للمبادرات الـ8 الكبرى التي قدمها الرئيس الصيني خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي 2018 التي عقدت في بكين.

وأكد أن النيجر ستعمل بشكل وثيق مع الصين بشأن قضية السلام والأمن وعملية التحديث في إفريقيا، مشددا على تمسك النيجر دائما بسياسة صين واحدة واستعدادها للمشاركة في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

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