حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 29 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تلبّي على الصعيد المهني مؤتمرات متتالية مثمرة وواعدة، وتتاح لك فرص مالية جيدة تلتقط خلالها الفرص ويكون تصرفك هامًا..

عاطفيًا: يدعمك المحيط العائلي على الصعيد العاطفي، ونصيحة لك حاول تأجيل اتخاذ قرار الارتباط إلى وقت آخر..

صحيًا: تشعر بتعب عام، وقد يكون ذلك نتيجة الإرهاق بسبب العمل، لذلك عليك أخذ قسط كافٍ من النوم ولا تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل.



الثور

مهنيًا: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دورًا في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده في السابق لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.

صحيًا: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.



الجوزاء

مهنيًا: انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك، حاليًا أنت ناجح جدًا في عملك.

عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.

صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.



السرطان

مهنيًا: أدعوك إلى عدم التصرّف بشكل عشوائي وارتجالي حتّى لوشعرت بالضيق والانزعاج، من الضروري التحلّي بالليونة والمرونة.

عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسياً.

صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.



الأسد

مهنيًا: تتمتع بأجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم كذلك سوف تتمتع بالثقة بالنفس قد تلمس تقدماً وازدهارًا على الصعيد المالي.

عاطفيًا: تعيش أجواء ضاغطة تجعل افكارك مشتتة، حذار الانجراف وراء المشاعر والميول السلبية.

صحيًا: كثرة أشغالك وعملك الدائم قد يسببان مشاكل صحية يمكن أن تجبرك على ملازمة الفراش مدة غير قصيرة.



العذراء

مهنيًا: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.

عاطفيًا: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما وتصبح الصورة أكثر وضوحًا من السابق.

صحيًا: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .



الميزان

مهنيًا: قد تتاح لك فرصة قيادة أحد المشاريع، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن واثقًا بنفسك.

عاطفيًا: تمضي مع الشريك أوقاتًا جيدة، وتشعر بالانسجام في محيط العائلة.

صحيًا: قد تجد نفسك منزعجًا، ولا تشعر بالراحة المعهودة الأمر قد يكون ناتجًا من تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.



العقرب

مهنيًا: تبدأ نهارك بطريقة فعالة وحماسية تتمتع بسرعة الخاطر وتستوعب وتتقدم وتكسر الروتين وتسبق غيرك في الامتحانات والأسئلة الصعبة والمواقف المحرجة.

عاطفيًا: تدافع عن قضية حق أو تقابل بتجاهل أو اعتراض من قبل الشريك، انتبه من المناورة، وكن حذرًا في علاقتك العاطفية.

صحيًا: الوضع الصحي المتردي الذي عانيته في الآونة الأخير يمكن أن يتجدد في حال خالفت التعليمات الطبية وتخلفت عن تناول أدويتك.



القوس

مهنيًا: تكون محاطًا ابتداء من اليوم بزملاء رائعين ومخلصين جدًا، فلا تفشل في أعمالك وتعاونك معهم..

عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقتك الجيّدة بالشريك إلى أقصى الحدود، لتبني معه أساسًا متينًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.



الجدي

مهنيًا: تشعر ببعض التعب والارباك، لا تتوتر ولا تسبب لنفسك الاحراج، كُن حذرًا لأن الأجواء تنذر بمشادة كلامية كبيرة أو مواجهة شرسة مع أحد المقرَّبين.

عاطفيًا: قد تعود مشاكل قديمة إلى الظهور مجددًا على الساحة، فتكون غير راضٍ عما يحصل معك وينتابك شعور بأن ثمة شخصاً وراء كل ذلك.

صحيًا: إذا شعرت أن دقات القلب غير منتظمة وأن تنفسك صعب، بادر فورًا إلى عرض نفسك على طبيبك لتعرف الأسباب وراء ذلك.



الدلو

مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة حياتكم، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.

عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.

صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالمحافظة على صحة سليمة ورشيقة.



الحوت

مهنيًا: وتقوى الحظوظ وتقوى سرعة البديهة وتستعيد نشاطك وحماسك وتكون انطلاقة مهمة جدًا .

عاطفيًا: تطالب الشريك بإلحاح كبير بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، فتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته التي توحي بشكه في بعض الأمور.

صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.