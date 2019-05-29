قصور الثقافة تختتم فعاليات ليالى رمضان بالحديقة الثقافية (صور)

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والتى بدأت فى ٩ رمضان.



تضمنت الليلة العرض المسرحى الكوميدي "الأشفور باشا" لفرقة السامر المسرحية، تأليف وإخراج يس الضوى، بطولة جلال العشرى، محمد النبوى، نهال أحمد، إيهاب عز العرب، دينا مجدى، منى عبد الستار، موسيقى وألحان أحمد خلف، تدور أحداث العرض حول تجسيد مجموعة من السلبيات والهموم التى تؤرقنا وتمسنا فى محاولة للنهوض بالمجتمع وبناء الإنسان لنرتقي بالوطن، كما يناقش العرض البيوقراطية الشديدة من خلال شخصية فولان فى إطار فانتازيا ساخرة.



وفى ختام الورش الفنية التى نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أقيمت ورشة حكى بعنوان "حكاية مصر والفانوس"، بجانب معرض لنتاج الورش المقامة خلال فعاليات ليالى رمضان تضمن مشغولات يدوية ورسومات فنية من أعمال الأطفال المشاركين، كما تم توزيع هدايا وجوائز على الأطفال.