الجيش اليمنى: مقتل 32 عنصرًا من الحوثيين شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، مقتل 32 عنصرًا من جماعة الحوثيين الانقلابية، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.



وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إن مواجهات اندلعت في مناطق شخب والقفلة وباب غلق وباجة شمال وغرب مديرية قعطبة شمال الضالع، أسفرت عن مقتل 32 من الحوثيين، وإصابة آخرين".



وأشار إلى "أن بين قتلى الحوثيين القيادي الميداني عبدالإله علي محمد مقداد".



وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة تعزيزات للحوثيين في منطقة العود شمال مديرية قعطبة".



ووفقًا للجيش، "أدت الغارة إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة في منطقة الزبيريات".



وجدد طيران التحالف العربي، مساء أمس الثلاثاء، قصف مواقع لمليشيات الحوثي المدعومة من ايران بالعاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.



