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الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:44 ص

اليوم.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية مع "هيرتفوردشاير" بالمملكة المتحدة

جامعة جلوبال توقع
جامعة جلوبال توقع اتفاقية مع "هيرتفوردشاير" بالمملكة المتحدة
إسراء جمال
dostor.org/2647057

توقع جامعة جلوبال في العاصمة الإدارية الجديدة اتفاقية مع جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمد الطيب، مساعد لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفني، ومؤسسين الجامعة، ومن الجانب الأجنبي "Julie، Stuart James"، وذلك عصر اليوم الأربعاء، بإحدى الفنادق الكبرى.

وجامعة هيرتفوردشاير هي جامعة عامة في المملكة المتحدة تقع الجامعة في هاتفيلد، حيث تضم كلية هاتفيلد، التي أنشأت في عام 1948 وتم تحديدها كواحدة من 25 كلية في المملكة المتحدة في عام 1959، وفي عام 1992، تم منح هاتفيلد بوليتكنيك لقب الجامعة من قبل الحكومة البريطانية، ثم تم تغيير اسمه إلى جامعة هيرتفوردشاير.

مع مجتمع طلاب يزيد عن 25130 طالبًا، بما في ذلك أكثر من 5200 طالب دولي يمثلون مجتمعة 100 دولة، تمتلك الجامعة شبكة عالمية تضم أكثر من 165000 خريج.

وتعد الجامعة واحدة من أكبر أرباب العمل في هيرتفوردشاير مع أكثر من 2700 موظف، 812 منهم أعضاء أكاديميون من أعضاء هيئة التدريس، ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 235 مليون جنيه إسترليني، والجامعة عضو في اتحاد الجامعات، وجامعات المملكة المتحدة ورابطة الجامعات الأوروبية.

وفي تصنيفات المواد المحددة، لديها تصنيف عالمي رقم ٣٠١ في الآداب والعلوم الإنسانية في عام وكلية الإدارة رقم ٤٠١ وكلية الصيدلة رقم ٤٠١ حسب موقع "THE Times Higher Education" في عام ٢٠١٩، وفي عام 2012 تم تصنيف جامعة هيرتفوردشاير بين 301-350 فئة مرتبة في العالم، وفقًا لتصنيفات تايمز للتعليم العالي العالمية، وهي أعلى نسبة في السنوات الأخيرة.

وتم تصنيف أكثر من 55 في المائة من أبحاث الجامعة على أنها "رائدة على مستوى العالم" و"ممتازة على المستوى الدولي"، في إطار التميز البحثي لحكومة المملكة المتحدة لعام 2014 (REF) الذي تم الإعلان عنه في 18 ديسمبر 2014، حقق سبعة وخمسون في المائة من الأبحاث المقدمة من الجامعة 4 أو تصنيف 3 نجوم.

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