قصور الثقافة تختتم عروضها بالتنورة التراثية على مسرح الشاعر بالمعز

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية التى أقامتها على مسرح الشاعر بشارع المعز فى الفترة من 23:9 رمضان.



حيث قدمت الهيئة مجموعة من العروض الفنية التى تضمنت عرض فنى لفريق كورال أطفال شبرا الخيمة قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "رمضان جانا، بلادى، عشان علمونا نحب الوطن، سألونى الناس، أنا عندى بغبغان، مرحب شهر الصوم"، بجانب فقرة تنورة على نغمة أنا كل ما اجول التوبة يا بوى.



أعقب ذلك عرض فنى لفرقة التنورة التراثية التى قدمت رقصة التنورة، رقصة التنورة الصوفية "الدراويش" وتتميز بطابع خاص فريد فى نوعه إذ تعتمد على الحركات الدائرية وتنبع من الحس الإسلامى الصوفى، بجانب تحميله موسيقية وهى عبارة عن جملة موسيقية شعبية تؤدى إلى استعراض إمكانيات كل آلة موسيقية وقدرات العازف، فضلًا عن ثراء الألوان والقيم التشكيلية المصرية، شاركت فرقة التنورة التراثية فى كل المناسبات الوطنية داخل جمهورية مصر العربية.



كما شاركت فى برنامج التبادل الثقافى الخارجى والمهرجانات الدولية وقد زارت الفرقة وقدمت عروضها فى كل من "اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، المجر، إيطاليا، السويد، النرويج، الدانمارك، فلندا، فرنسا، الصين، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هونج كونج، المغرب، تونــس، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، رومانيا، تشيك، الهند، المملكة المتحدة، كندا، تركيا، هولندا، استراليا، كينيا، اليونان، سنغافورة".