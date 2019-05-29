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الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:15 ص

الأمن السعودى: منع أداء التراويح والتهجد بمداخل ومخارج سلالم المسجد الحرام

الأمن السعودى: منع
dostor.org/2647054

شدد الأمن العام السعودي على منع أداء صلوات التراويح والتهجد بمداخل السلالم ومخارجها في المسجد الحرام.

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع "تويتر"، أنه حفاظًا على سلامة المعتمرين، يمنع أداء صلوات التراويح والتهجد في مداخل السلالم ومخارجها، لافتًا إلى أن تعاون ضيوف الرحمن مع رجال الأمن يحقق السلامة والأمان.

وأشار الأمن العام، إلى ثقته في المواطنين والمقيمين للمساهمة في نجاح الترتيبات الأمنية والمرورية خلال انعقاد القمم في مكة المكرمة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تفقد المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، واستمع لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

ونقل الوزير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

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