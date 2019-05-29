معركة الانتخابات تعصف بأكبر تحالف يسارى فى تونس

قدّم تسعة نواب من "الجبهة الشعبية" الثلاثاء، استقالاتهم من الكتلة البرلمانية، ما جعل إحدى أهم التشكيلات السياسية اليسارية في تونس، تفقد كتلتها البرلمانية، وذلك في تطور غير مسبوق يهدد بانهيارها قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية بالبلاد.



وأكد مصدر من الجبهة الشعبية في تصريح، أن الاستقالة تأتي بعد تعطّل المشاورات داخل الجبهة بخصوص التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، بعد اقتراح حزب "الوطن الموحد"، وهو أحد أهم مكونات الجبهة، ترشيح النائب المنجي الرحوي للانتخابات الرئاسية، بينما اقترحت المكونات الأخرى للجبهة اليسارية ترشيح حمة الهمامي للسباق الرئاسي رسمي.



من جهته،عبّر حزب الطليعة العربي الديمقراطي، وهو أحد مكوّنات الجبهة الشعبية، عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع التكتل السياسي اليساري، مشددًا على تمسكه بوحدته والحفاظ على كتلته النيابية وعدم ادّخار الجهد لتذليل كل العقبات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.



وقرّر الحزب، في بيان له، إبقاء المكتب السياسي للحزب في وضع انعقاد "لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات الملائمة بشأن هذه الأوضاع".



من جانبه، قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية وأمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، إن المشكلة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، والمتمثلة في تمسك شق من مكونات الجبهة الشعبية بترشيح حمة الهمامي للرئاسية، واختيار شق آخر وصفه بأنّه أقلية في ترشيح منجي الرحوي، مازالت قائمة وأثرت على العلاقة بين مكونات الجبهة، وفق قوله.



وأشار إلى أن استمرار هذا الخلاف سيؤثر على كافة المسارات الانتخابية المقبلة وعلى الأنشطة السياسية، بما فيها تلك الأنشطة المتعلقة بالانتخابات التشريعية.