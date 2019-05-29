بالصور.. ختام عروض ملتقى رؤية بالهناجر

أقيم ببيت المعمار المصري مساء أمس الثلاثاء٬ أمسية بعنوان "الثقافة المصرية المسموعة والمرئية في رمضان"، شارك بها د. رشا طموم٬ أستاذ النظريات والتأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية، تضمنت الأمسية الحديث عن روافد الثقافة المصرية ومؤثراتها على المشهد المرئي والمسموع في مصر خلال شهر رمضان.



وبمركز الهناجر للفنون بساحة الهناجر "قاعة السينما" اختتمت عروض ملتقي رؤية لسينما الشباب.



وبمركز إبداع بيت السحيمي (بشارع المعز) أقيمت أمسية فنية بعنوان "أعظمهم محمد" لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.



الأمسية من تأليف سراج الدين عبد القادر، أداء شادي سرور، نشوي إسماعيل، شريف عواد٬ سوسن ربيع، عزت ياسر٬ أحمد يوسف، الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، الطفلة ملك أحمد كمال والمنشد أحمد البلصفوري.



كما قدم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية حفل فني لفرقة "التذوق الموسيقي العربية" بقيادة الفنان "محمود أبو زيد".



ويختتم غدا بمركز إبداع قبة الغورى ( خلف الجامع الأزهر) عروض فرقة التنورة التراثية خلال شهر رمضان.