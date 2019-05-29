"ممثل جايكا": نتعاون مع مصر فى 17 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار

أكد يوشيفومي أمورا، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا JICA" في مصر، أن الهيئة تشعر بالفخر والوفاء في يوم افتتاح محطة كهرباء مشروع تأهيل وتطوير محطة كهرباء شمال القاهرة، وأيضًا توقيع عقدين لإعادة تأهيل محطتي العطوف وسيدي كرير، مؤكدًا أن مشروع تطوير محطات الطاقة الكهربائية في مصر يتم تنفيذه بموجب قرض ميسر من الـ "جيكا" بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان في فبراير 2016.



وأضاف ممثل الـ"جيكا" بمصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نحن نقدر التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية القابضة للكهرباء، وشركات إنتاج الكهرباء، في تطوير وإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية لتكون قادرة إنتاج القدرات الكهربائية كما ينبغي".



وقال "أمورا":" نقدر أيضًا الجهود التي يبذلها مقاولو المشروعات وأنظمة الطاقة من ميتسوبيشي هيتاشي، والمستشارون من المشروع المشترك لشركة كونود كونسلتنس الدولية والشرقية"، مضيفًا:" ويسعدنا من خلال هذا المشروع أن نشارك بالتكنولوجيا اليابانية المتقدمة مع مصر، خاصة ونحن ندرك أن مصر عملت وما زالت تعمل علي تطوير بنيتها التحتية بشكل أسرع من أي مكان آخر".



وأوضح ممثل الـ"جيكا" بمصر، أن قطاع الكهرباء المصري استطاع أن يحقق إنجازات رائعة مقارنة بالأربع أو الخمس سنوات الماضية، موضحًا أنه كان من الأهمية أن تقوم الدولة المصرية بتطوير بنيتها التحتية القديمة لتصبح فعالة بكفاءة حتي تواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.



ولفت"أمورا" إلي أن هيئة التعاون اليابانية جيكا تسعد بمساهمتها في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء، لافتًا إلي أن تاريخ التعاون بين الـ"جيكا" ومصر في قطاع الكهرباء يعود إلى عام 1980، إذ بلغ عدد المشروعات التي شهدت التعاون بين الجانبان 17 مشروعًا بأكثر من ملياري دولار أمريكي.



وأكد "أمورا"، أن أجمالي مشاركات التعاون بين جيكا ومصر في الأونة الأخيرة تستهدف الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن تعاون جديد يبدأ بين الجانبان من أجل كفاءة الطاقة في جانب الطلب، وأيضًا العديد من المشاريع المرشحة في المستقبل، والتي من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في تطوير قطاع الكهرباء المصري.