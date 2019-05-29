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الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:52 ص

"كلوب" يتخذ قرارًا بشأن استعدادات ليفربول لنهائى دورى الأبطال

كلوب
كلوب
dostor.org/2647039

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب قرار سفر بعثة ليفربول الإنجليزي متأخرًا عن نظيره توتنهام الإنجليزي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع الفريقين.

ويلعب ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو في نهائي دوري الأبطال بملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قرر سفر بعثة الفريق إلى مدريد في الليلة التي تسبق المباراة النهائية، بينما يسافر توتنهام إلى مدريد قبل المباراة بثلاثة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يريد تجنب ما فعله قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي الذي خسره أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3، حيث سافرت بعثة الريدز لمدينة كييف التي استضافت اللقاء قبلها بـ48 ساعة.

وتابعت "ليفربول إيكو" أن كلوب يريد التحضير لنهائي دوري الأبطال كما استعد الفريق لأي مباراة أوروبية هذا العام، حيث تسافر بعثة الريدز يوم الجمعة المقبل، لمدريد وتخوض تدريبات رئيسية على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" قبل اللقاء المرتقب.

ويرى المدرب الألماني أن قضاء يومين في العاصمة الإسبانية وقت طويل للغاية بالنسبة للاعبيه للاستعداد الأمثل للنهائي.

وسيترتب على ذلك القرار بقاء لاعبي ليفربول مع عائلاتهم ليلة إضافية، قبل التوجه لمدريد استعدادا للقاء.

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