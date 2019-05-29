ترامب يوجه رسالة للكنيسة بمناسبة اليوم القبطى العالمى

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسالة للكنيسة بمناسبة اليوم القبطي العالمي.



وجاء في نص الرسالة: أرسل تحياتي الحارة لمجتمع الكنيسة الأرثوذكسية احتفالهم ببداية اليوم القبطى العالمي.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزءًا أساسيًا من المجتمع الإيماني لقرونٍ طويلة، ويوم ١ يونيو ٢٠١٩ يشير إلى اليوم القبطي العالمي الأول.



وأضاف: إنني آمل أن يمنح هذا اليوم شعورًا مجددًا لهدف الملايين من المسيحيين الأقباط في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.



وتابع: إن إدارتي ستدافع دائمًا عن الحقوق الدينية، وستعمل لتؤكد أن الناس من جميع الأديان هم أحرار ليعيشوا ويعبدوا وفقًا لضميرهم ومعتقداتهم،ميلانيا تنضم إليَّ لتهنئة كل المسيحيين الأقباط الأرثوذكسيين، تهنئة عظيمة مليئة بالفرح.



جدير بالذكر أن إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية تنظم احتفالًا جديدًا، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، تحت مسمى "اليوم القبطي العالمي".



كان نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية قد حصل على مباركة قداسة البابا على فكرة "اليوم" في نوفمبر من العام الماضي، لتبدأ بعدها الإيبارشية، في التجهيز للفعاليات المصاحبة لليوم القبطي العالمي.



وترتبط فكرة "اليوم القبطي العالمي" بعيد مجئ السيد المسيح إلى مصر، ذلك المجئ الذي حمل دلالة واضحة على قبول السيد المسيح لكل الشعوب والأجناس، الأمر الذي حققته المسيحية من خلال قبول كل الأمم (وليس اليهود فقط) في الإيمان المسيحي.



ويحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على إهداء ضيوفه من المصريين والأجانب أيقونة "العائلة المقدسة" وهي التي تعبر عن مجئ السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار إلى أرض مصر هاربين من بطش هيرودس.