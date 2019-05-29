"الشاذلى": طه حسين خلاصة جهد البنية الثقافية المصرية

استضافت حركة علمانيون في صالونها الثقافي الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور عبدالسلام الشاذلي في لقاء بعنوان "الشعر الجاهلي لطه حسين.. ما وراء النص"، وأدار الندوة محمد إبراهيم، عضو حركة علمانيون.



بدأ "الشاذلي" حديثه بتقديمه طه حسين على أنه خلاصة جهد البنية الثقافية المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما استعرض أهم أعمال طه حسين، وذكر "الشاذلي" أن طه حسين قد اُتهم كثيرًا بأنه ضد الإسلام والمسلمين، إلا أن ذلك غير صحيح.



وقد درس طه حسين فلسفة ديكارت والنزعة العقلية، ووجد أنها أفضل طريقة لغربلة التراث العربي والإسلامي، وقد نظر طه حسين إلى التاريخ الإسلامي بمفهوم ورؤية مفكري أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.



وتابع "الشاذلي" أن الشعر الجاهلي لم يعبر بحال من الأحوال عن الوجه الحقيقي للعرب وفقًا لطه حسين، وقد جاء شك طه حسين في الشعر الجاهلي نتيجة اختلاف لغة جنوب شبه الجزيرة العربية عن لغة الشمال، وقد حاول طه حسين الإجابة في كتابه عن السبب الذي جعل الرواة ينسبون الشعر الجاهلي لما قبل الإسلام، وقد تلخصت إجابته في الصراعات الدينية والقبلية والغنائم الاقتصادية، كما وجد طه حسين أن الشعر الجاهلي جاء بعد ظهور الإسلام؛ وبالتالي فهو يُعبر عن حياة المسلمين وأهوائهم وليس عن العصر الجاهلي.