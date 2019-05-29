شاهد.. الصور الأولى للإرهابى شديد الخطورة بهاء عبد المعطى

تسلمت السلطات المصرية، من الجيش الوطنى الليبى، الإرهابى شديد الخطورة بهاء علي علي عبد المعطي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة منفذ بعض العمليات في الإسكندرية، مع الإرهابي المطلوب هشام عشماوي.

وتسلمت المخابرات العامة المصرية، الإرهابيين المطلوبين على خلفية عدد من الجرائم الإرهابية، خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى ليبيا.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.