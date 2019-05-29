بعد تسلم "عشماوى".. الرئيس السيسى: الحرب على الإرهاب لم تنتهى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.



وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه".



وأضاف الرئيس: "تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها".



كانت السلطات المصرية، تسلمت من الجيش الوطنى الليبى، الإرهابى شديد الخطورة صفوت زيدان، مع الإرهابى هشام عشماوى، والمطلوبين على خلفية عدد من الجرائم الإرهابية، خلال زيارة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا.