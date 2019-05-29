اليوم.. عرض الفيلم الوثائقى "على هامش العالم" بمركز المنيرة

ضمن فعاليات برنامج سين سينما والذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة٬ تشهد قاعة سينما المركز بالمنيرة٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الوثائقي "على هامش العالم" للمخرج كلود دريكسيل٬ من إنتاج 2014، تبلغ مدة عرض الفيلم ساعة و38 دقيقة، نسخة فرنسية مُترجمة إلى اللغة الإنجليزية.



ويأتي العرض ضمن برنامج "باريس ساحرة السينما" لهذا الشهر.



ويستعرض هذا الفيلم قصص مؤثرة لسكان باريس غير المرئيين والمهمشين من خلال لقاءات مع عدد من الأشخاص الذين يحكون مأستهم كجيني، وينسيلاس، وكريستيان، وبسكال، هؤلاء الأشخاص نماذج لأناس يعيشون دون مأوى، ويسكنون الأرصفة والجسور ومحطات المترو ويعيشون في مجتمع لم يعد يحميهم، من خلال الفيلم يوجهونا بشهادتهم.