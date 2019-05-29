القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:27 ص

السعودية تدعو إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إرهاب مليشيات الحوثى

السعودية تدعو إلى
dostor.org/2647030

دعا مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمناطق المأهولة بالسكان في المملكة، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر بيان لمجلس الوزراء، أن ما تقوم به المليشيات الإيرانية، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت السعودية، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان.

وقال مندوب السعودية في مجلس الأمن الدولي،المستشار خالد منزلاوي، في جلسة حول "بند حماية المدنيين في النزاع المسلح"، التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة، أنه ومن منطلق أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 20 لاعتماد مجلس الأمن قراره الـ 1265 "حماية المدنيين في النزاع المسلح"، فإن المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة.

وقال "منزلاوي": إن ما يشهده العالم من صراعات متتالية ومستمرة ليس من شأنها إلا أن تزج بالمدنيين والأبرياء في المآسي والآلام، تقف فقط لحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الطبيعية، فهناك صراعات تزج بالأطفال في النزاعات وتحرمهم من الحق الأساسي في التعليم، والجلوس على طاولات المدارس.

وأضاف: "تدعو بلادي في هذا الشأن مجلسكم الموقر إلى تفعيل قرارات المجلس ذات الصلة التي يجب أن تكون رادعًا للإرهابيين على القانون الدولي الإنساني".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

بعد تسليمه للسلطات المصرية.. من هو الإرهابي هشام عشماوي؟

أمريكا تدرس وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات إف-35

شاهد.. لحظة تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي

رئيس المخابرات العامة يصل إلى القاهرة قادما من ليبيا

ads
ads
الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

بعد تسلم "عشماوى".. الرئيس السيسى: الحرب على الإرهاب لم تنتهى

ليبيا: "عشماوى" اعترف بعلاقته بـ"كيانات أجنبية" تمول التنظيمات الإرهابية فى مصر

شاهد.. الصور الأولى للإرهابى شديد الخطورة بهاء عبد المعطى

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

"كلوب" يتخذ قرارًا بشأن استعدادات ليفربول لنهائى دورى الأبطال

تقارير.. ميلان يمنح مالدينى منصبًا جديدًا

تقارير: لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتى تستدعى حارس شباب الأهلى ولاعب الفجيرة

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

بعد تسلم "عشماوى".. الرئيس السيسى: الحرب على الإرهاب لم تنتهى

ليبيا: "عشماوى" اعترف بعلاقته بـ"كيانات أجنبية" تمول التنظيمات الإرهابية فى مصر

شاهد.. الصور الأولى للإرهابى شديد الخطورة بهاء عبد المعطى

الرئيس نيوز

"قذاف الدم" يكشف: أسرار جديدة عن مقتل "القذافي"

رئيس الأركان الجزائري: علينا الاعتبار من تجارب سابقة مأساوية "غاب عنها التعقل"

"عبدالغفار": الإضراب الذي بدأ تنفيذه اليوم في السودان "لم يكن ناجحاً"

محلل سوداني لـ"الرئيس نيوز": الهدف السامي للثورة أنجح "الإضراب "

"الكاف" يوقف الحكم جهاد جريشة 6 أشهر

كشكول

نظام دراسة الصف الثاني الثانوي في التراكمية "صورة"

"عامر": ملتقى الأزهريسعى للإرتقاء بالتعليم وريادة الأعمال في أفريقيا

اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر جهود الإمام الأكبر لدعم التعليم في القارة

بالتفاصيل.. مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات عن أعمال الثانوية العامة

إعلان نتائج تربية رياضية بنات و30 يونيه آخر موعد لباقي كليات الزقازيق

الأمصار

"واشنطن" تلزم "طهران" بشروط جديدة للتفاوض

"الأمم المتحدة": الرشوة تهدد مستقبل الكوريين في دولتهم الشمالية المنعزلة

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

حصى الكلى.. تعرف على طرق الوقاية منه

احذر.. كثرة تناول العرقسوس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎