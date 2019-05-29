مروة هشام بركات تُعلق على تسلم مصر هشام عشماوى

علقت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلي السلطات المصرية.



وقالت مروة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى واكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل واكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم.



وتسلمت مصر رسميا من ليبيا، مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.



وألقى الجيش الوطني الليبي القبض على العشماوي في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية، وكان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجيره لأن عملية القبض عليه كانت مفاجأة بالنسبة له.



والعشماوي مطلوب لضلوعه بأعمال إرهابية بعد انتمائه لجماعة "أنصار بيت المقدس"، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013، وهو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل.



وكانت آخر عملية إرهابية لعشماوي، قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في أكتوبر 2017.



ونفذ عشماوي عشرات العمليات الإرهابية، ونجح في استدراج أفراد الأمن، وعمل على تشكيل خلايا نائمة، ويعتبر القبض عليه حيا ضرورة للتعرف على مجموعة كبيرة من الخلايا الإرهابية التي كان على صلة بها.