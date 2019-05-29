الاتحاد المصرى يتقدم بالتماس للكاف بعد إيقاف جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح التقدم بالتماس لدى الاتحاد الإفريقي للعبة؛ لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة الحكم الدولي المصري.



وكان الكاف قد قرر، الثلاثاء، إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بسبب ما وصفه بالأداء الضعيف خلال مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأكد عصام عبدالفتاح، في تصريحات لموقع الاتحاد المصري: "قررنا اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف جهاد جريشة المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية آخرها كأس العالم الأخيرة في روسيا".



وأضاف: "نثق بأن الاتحاد الإفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار".



وأتم: "هذه الأسس تؤكد أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة".