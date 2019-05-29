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الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:08 ص

برشلونة يخيّر ديمبلى بين الالتزام أو الرحيل

برشلونة يخيّر ديمبلى
dostor.org/2647025

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني خيارين أمام الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، يتمثلان في التزامه التام مع الفريق، أو الرحيل عن النادي.

وتعددت أزمات ديمبلي مع البارسا منذ انضمامه للنادي قبل عامين قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 104 ملايين يورو، ما بين عدم التزام بمواعيد التدريبات، فضلا عن سلوكه غير المنضبط خارج الملعب.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا": إن إدارة برشلونة أخبرت اللاعب أنه سيتعرض لمتابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة لمراقبة سلوكه والتزامه، وهددته بالرحيل وعرضه للبيع في حالة عدم التزامه.

وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة البارسا تشعر بخيبة أمل شديدة من عدم احترافية اللاعب وتعدد مخالفته لقواعد الالتزام، الأمر الذي عرضه للعقوبات أكثر من مرة.

يذكر أن ديمبلي (22 عاما) شارك في 42 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف.

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