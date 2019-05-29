تقارير.. ميلان يمنح مالدينى منصبًا جديدًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن منح نادي ميلان الإيطالي باولو مالديني، مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي بالنادي منصبا جديدا بعد رحيل البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي والإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن أن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي للنادي عرض على مالديني، تولي منصب المدير الرياضي خلفًا لليوناردو.



وأشارت الشبكة إلى أن دور "مالديني" في ميلان سيكون التركيز على كل الأمور المتعلقة بكرة القدم والتي كانت من اختصاص ليوناردو وترك الأمور المالية لجازيديس.



وتابعت "سكاي سبورت" إيطاليا أن مالديني ما زال يدرس ذلك العرض، ومن المتوقع أن يتأخذ قراره بشأن ذلك يوم الأبعاء.



وحال موافقة مالديني على تولي منصب المدير الرياضي لميلان سيكون له دور كبير في اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفا لجاتوزو في الموسم المقبل.