بالصور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمحافظة المنوفية

نظمت مؤسسة التوفيق الخيرية بالمنوفية حفل تكريم لحفظة القران الكريم علي مستوي المحافظة، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ رمضان عبدالمعز، والدكتور هاني الجمل رئيس مجلس الأمناء، والإعلامي طارق علام، والدكتور عبدالفتاح خضر رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، والمهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه فقرة ابتهالات ومدائح دينية، حيث رحب الدكتور هانى الجمل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، معربًا عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من النواب والمسئولين.



وأضاف "الجمل"، في بيان له، أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو الاهتمام بحفظة كتاب اللة، بالإضافة إلي الاهتمام بالمجالات التعليمية ورعاية الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى أن مؤسسة التوفيق الخيرية قد أطلقت مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة، وشارك بها أكثر من 800 متسابق من حفظة القرآن الكريم، وبإشراف لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم عددًا من الفائزين بالمسابقة، وإعطائهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية، بالإضافة إلي 16 رحلة عمرة مقدمة من المؤسسة تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب اللة.