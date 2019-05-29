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الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:19 ص

تقارير: لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتى تستدعى حارس شباب الأهلى ولاعب الفجيرة

تقارير: لجنة الانضباط
dostor.org/2647022

بحثت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد ناديي شباب الأهلي دبي والفجيرة، من أجل التحقيق في واقعة الفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة الأخيرين بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفجيرة (3-1).

وتقدم نادي الإمارات بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، مطالبًا فيها بالتحقيق فيما ورد في مقطع الفيديو، الذي ظهر به إشارة من ماجد ناصر حارس شباب الأهلي لفيرناندو جابرييل، لاعب الفجيرة بتسديد ركلة جزاء في زاوية معينة ليأتي منها هدف للضيوف، علمًا بأن الحارس تصدى لركلة أخرى في المباراة.

وقررت لجنة الانضباط تأجيل البت في الشكوى للجلسة المقبلة المقرر لها في الحادي عشر من يونيو واستدعاء ماجد ناصر وفيرناندو للتحقيق معهما.

يذكر أن الإمارات خسر في الجولة ذاتها بنتيجة 1-2 أمام بني ياس، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفجيرة الذي هرب من الهبوط بفوزه على شباب الأهلي.

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