أحداث الحلقة 23 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"

شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للجمة مى عز الدين، إتمام زواج بيسة على "كاظم" – أمير كاظم، حيث بدأت احداث الحلقة بصدمة ودهشة عائلة كاظم والمدعوين بدخول بيسة الى قاعة الحفل مع زفة شعبية، وفى نفس الوقت تظهر خطة "شويكار" – بوسى – بإبعاد أهالى الحارة عن الحضور من خلال سائق الأوتوبيس الذى ينقلهم حيث يذهب بهم إلى مكان آخر.



ويدبر "مأمون" – محمد أنور- مكيدة للانتقام من زواج بيسة من كاظم رغم أنه يحبها، حيث ذهب إلى دار المسنين وطلب إخراج سكسكة ولكن مدير الدار يرفض لأن كل أوراقها بتوقيع "مرعى" حجاج عبدالعظيم – ليسرق مأمون مفتاح حجرتها ويستطيعا الهرب من الدار والذهاب إلى الفرح وسط اندهاش من كل الحضور بعد دخولها ورقصها على أغنية "مافيا"، وبعدها يصل أهالى الحارة إلى القاعة وتصبح همجية.



مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.