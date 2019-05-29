بالصور.. "الحرية المصرى" ينظم أطول مائدة إفطار بالجيزة

نظم حزب الحرية المصري، أمانة الجيزة، بقيادة النائب يوسف خطاب، الآمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، أطول مائدة إفطار جماعي لأهالي الهرم والطالبية والعمرانية.



وأعرب يوسف خطاب، فى كلمة قصيرة له على هامش الإفطار الرمضاني، عن سعادته بالحضور الكبير من الجماهير، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير والاحترام لكل شخص حرص على تلبية دعوة الحزب للإفطار والحضور، مؤكدًا أن حزب الحرية المصرى، بقيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، حريص كل الحرص على مساندة الدولة المصرية وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر.



كما تقدم الآمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، بخالص الشكر والتقدير لمن لم يحضر الإفطار الجماعي للحزب، معتذرًا عن أي تقصير للحزب دون قصد.







