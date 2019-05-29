العسكرى السودانى: هناك دول تتربص بأمن البلاد

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتى، إن هناك دولًا متربصة بالسودان، وتريد أن يصبح مثل سوريا أو ليبيا.



وجدد حميدتي، خلال إفطار الإدارات الأهلية في الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، رفض المجلس للتهديدات.



وشدد على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق، موضحًا أن هناك دولًا متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا، وذلك بحسب شبكة «الشروق» السودانية.



وأشار، إلى أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع، مطالبًا إياهم بالعودة إلى شعاراتهم، وسيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك.



وذكر حميدتي، أن الجيش السوداني جزء من الثورة ولولا انحيازه لها لما سقط البشير.



وكشف حميدتي، عن جهات -لم يسمها- تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها، وقال: «لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية».



يشار إلى أن المحادثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية تعثرت.



ونظمت قوى إعلان الحرية والتغيير، إضرابًا عامًا، أمس الثلاثاء؛ للضغط على المجلس لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.