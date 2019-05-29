روسيا: "ورشة المنامة" محاولة لفرض الرؤية الأمريكية للتسوية

اعتبرت روسيا، أمس الثلاثاء، أن ورشة "الازدهار من أجل السلام" المقرر عقدها في العاصمة البحرينية المنامة؛ تأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة فرض رؤيتها للتسوية في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان لوزارة الخارجية، أن الورشة قد تشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي لصفقة القرن حول التسوية في الشرق الأوسط“=.



وأضافت الوزارة أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تخطط لتعبئة موارد مالية كبيرة، لتنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق، يفترض أنها تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئين في الأردن ومصر ولبنان وسوريا.



وتابعت: "أن الحديث هنا هو عن محاولة أمريكية أخرى لتغيير أولويات الأجندة الإقليمية وفرض رؤية بديلة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".



وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو المقبل.