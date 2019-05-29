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الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:50 ص

كما وعد السيسي.. الإرهابي هشام عشماوى في قبضة السلطات المصرية لمحاسبته (فيديو)

كما وعد السيسي..
dostor.org/2647007

تسلمت السلطات المصرية، مساء أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويأتي هذا التطور ليؤكد إصرار مصر على تعقب كل من حاول المساس بآمنها واستهدف أبناء شعبها من قوات الجيش والشرطة والمدنيين وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى اللقاءات بقيادات القوات المسلحة في وقت سابق، قائلا "هشام عشماوى مطلوب لمحاسبته".

وعقد الرئيس السيسي حينها مقارنة بين الإرهابي عشماوي وبين الشهيد أحمد المنسي، قائلا: "ما هو الفرق بين هشام عشماوى والشهيد المنسي. الاثنان كانا في كتيبة واحدة إلا أن الأول انحرف وربما خان، أما الثاني بقي علي العهد وتفهم مقضيات الحفاظ على الدولة المصرية. فأصبحنا ننظر له ملء العين أما عشماوي فعايزينه عشان نحاسبه".

وجاء ذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصرى.

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