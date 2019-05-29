جودين يرفض الكشف عن وجهته المقبلة

قال دييجو جودين، قائد منتخب أوروجواي ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن مستقبله مع الأندية بعد الرحيل عن الأتليتي، رافضا تأكيد انتقاله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، الذي ارتبط اسمه به مؤخرا.



وقال اللاعب، في مؤتمر صحفي عقب مران منتخب أوروجواي استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019: "إنها ليست لحظة مناسبة للحديث عن الأندية، ليست لحظة مناسبة للإعلان عن أي شيء، حينما يكون ثمة شيء يجب إعلانه سأفعلها".



وتحدث اللاعب من ناحية أخرى عن رحيله عن صفوف أتلتيكو إذ أشار: "لقد عشت أشياء كثيرة مع أتلتيكو مدريد، ليس فقط داخل الملعب، إذ تركت صداقات وأناسا أحبهم ويحبونني كثيرا".



وأضاف: "الوداع صعب بالطبع، وكذلك الرحيل عن منزلك، لأنه كان منزلي طيلة 9 سنوات، وسيظل هكذا بسبب محبتهم لي".



وتابع: "رغم ذلك، من الجيد أن يعرف المرء كيف يلقي الوداع، ليستمر في مسيرته وينهي حقبة ويفتح أخرى مليئة بالتحديات والأهداف الجديدة".



وأتم: "أرحل وأنا سعيد، لأننا في كرة القدم نعرف كيف نتحكم بمشاعرنا، في حالتي هذه، أرحل عن النادي دون أن تصدر كلمة سيئة بحقي، بل امتنان وفخر".



وأعلن جودين قبل أيام رحيله عن أتلتيكو، الذي فاز معه بـ8 ألقاب محلية وقارية.