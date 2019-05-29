القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
رياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:46 ص

جودين يرفض الكشف عن وجهته المقبلة

دييجو جودين
دييجو جودين
dostor.org/2647004

قال دييجو جودين، قائد منتخب أوروجواي ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن مستقبله مع الأندية بعد الرحيل عن الأتليتي، رافضا تأكيد انتقاله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، الذي ارتبط اسمه به مؤخرا.

وقال اللاعب، في مؤتمر صحفي عقب مران منتخب أوروجواي استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019: "إنها ليست لحظة مناسبة للحديث عن الأندية، ليست لحظة مناسبة للإعلان عن أي شيء، حينما يكون ثمة شيء يجب إعلانه سأفعلها".

وتحدث اللاعب من ناحية أخرى عن رحيله عن صفوف أتلتيكو إذ أشار: "لقد عشت أشياء كثيرة مع أتلتيكو مدريد، ليس فقط داخل الملعب، إذ تركت صداقات وأناسا أحبهم ويحبونني كثيرا".

وأضاف: "الوداع صعب بالطبع، وكذلك الرحيل عن منزلك، لأنه كان منزلي طيلة 9 سنوات، وسيظل هكذا بسبب محبتهم لي".

وتابع: "رغم ذلك، من الجيد أن يعرف المرء كيف يلقي الوداع، ليستمر في مسيرته وينهي حقبة ويفتح أخرى مليئة بالتحديات والأهداف الجديدة".

وأتم: "أرحل وأنا سعيد، لأننا في كرة القدم نعرف كيف نتحكم بمشاعرنا، في حالتي هذه، أرحل عن النادي دون أن تصدر كلمة سيئة بحقي، بل امتنان وفخر".

وأعلن جودين قبل أيام رحيله عن أتلتيكو، الذي فاز معه بـ8 ألقاب محلية وقارية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

الأهلى يحدد موقفه من الدورى والكأس السبت المقبل

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحراراة بدءًا من الأربعاء

مصادر: مصر تتسلم الإرهابى هشام عشماوى من السلطات الليبية

حفتر يؤكد قوة العلاقات بين مصر وليبيا.. ويطلع رئيس المخابرات على آخر التطورات

ads
ads
الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

مصر تتسلم الإرهابى شديد الخطورة صفوت زيدان بصحبة عشماوى

مصادر: مصر تتسلم الإرهابى هشام عشماوى من السلطات الليبية

رئيس الزمالك يبلغ خالد جلال هاتفيًا بتدريب الفريق بعد مباراة الإنتاج

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

جودين يرفض الكشف عن وجهته المقبلة

السيتي يزاحم ليفربول على ضم مهاجم ليون

تقارير: لاعب روما يقترب من العودة لمسقط رأسه

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

مصر تتسلم الإرهابى شديد الخطورة صفوت زيدان بصحبة عشماوى

مصادر: مصر تتسلم الإرهابى هشام عشماوى من السلطات الليبية

رئيس الزمالك يبلغ خالد جلال هاتفيًا بتدريب الفريق بعد مباراة الإنتاج

الرئيس نيوز

"قذاف الدم" يكشف: أسرار جديدة عن مقتل "القذافي"

رئيس الأركان الجزائري: علينا الاعتبار من تجارب سابقة مأساوية "غاب عنها التعقل"

"عبدالغفار": الإضراب الذي بدأ تنفيذه اليوم في السودان "لم يكن ناجحاً"

محلل سوداني لـ"الرئيس نيوز": الهدف السامي للثورة أنجح "الإضراب "

"الكاف" يوقف الحكم جهاد جريشة 6 أشهر

كشكول

نظام دراسة الصف الثاني الثانوي في التراكمية "صورة"

"عامر": ملتقى الأزهريسعى للإرتقاء بالتعليم وريادة الأعمال في أفريقيا

اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر جهود الإمام الأكبر لدعم التعليم في القارة

بالتفاصيل.. مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات عن أعمال الثانوية العامة

إعلان نتائج تربية رياضية بنات و30 يونيه آخر موعد لباقي كليات الزقازيق

الأمصار

"واشنطن" تلزم "طهران" بشروط جديدة للتفاوض

"الأمم المتحدة": الرشوة تهدد مستقبل الكوريين في دولتهم الشمالية المنعزلة

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

حصى الكلى.. تعرف على طرق الوقاية منه

احذر.. كثرة تناول العرقسوس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎