السيتي يزاحم ليفربول على ضم مهاجم ليون

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للمنافسة على ضم الفرنسي نبيل فقير، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



موقع "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزي أكد أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، يرغب في تعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم المقبل، من أجل استمرار منافسته على كل الألقاب.



وأضاف المصدر أن فقير بات أحد العناصر المطلوبة من جوارديولا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه اللاعب مع فريقه على كل المستويات، محليا وأوروبيا.



وكشف الموقع أن السيتي يجد منافسة قوية على فقير من جانب مواطنه ليفربول، الذي يواصل محاولاته لضم اللاعب منذ الصيف الماضي.



يذكر أن فقير (25 عامًا) شارك مع ليون في 39 مباراة مع ليون في الموسم المنقضي، أسهم خلالها في 21 هدفا بتسجيله 12 هدفا وصناعته 9 أهداف.