تقارير: لاعب روما يقترب من العودة لمسقط رأسه

أكدت تقارير صحفية إيطالية، رحيل الظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف، عن ناديه الحالي روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



كولاروف (33 عاما) انضم للنادي العاصمي قبل عامين، وبات من وقتها أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الذئاب، وتألق مع الفريق في الموسم الماضي وقاده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن كولاروف يفكر جديا في الوقت الحالي في الرحيل عن روما في ظل التغييرات الكثيرة المتوقعة للفريق في الصيف المقبل.



وأضاف المصدر أن كولاروف يقترب من العودة لمسقط رأسه، واللعب لفريق النجم الأحمر بلجراد الذي شهد بدايات اللاعب كناشئ ضمن صفوفه.



ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان زفيزدان تيرزيتش مدير النادي الصربي، أكد خلالها أن باب ناديه مفتوح لكولاروف خلال الفترة المقبلة.