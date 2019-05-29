كشف تفاصيل اتفاق كونتي مع إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن أنطونيو كونتي وقّع بالفعل على عقد لتدريب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لمدة 3 مواسم مقبلة.



واقترب إنتر من الإعلان عن رحيل مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي عقب موسمين قاد فيهما الفريق بدون تحقيق أي لقب.



موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن كونتي وقع بالفعل على عقد يربطه بالتدريب "النيراتزوري" حتى صيف عام 2022.



وكشف المصدر عن أن كونتي سيقوم بتغيير الجهاز المعاون بالكامل في إنتر ميلان، باستثناء أدريانو بونايوتي مدرب حراس المرمى الذي سيحتفظ بمنصبه، بناء على رغبة البوسني سمير هاندانوفيتش حارس وقائد الفريق.



وأضاف أنه كان من المفترض الإعلان عن تعاقد كونتي مع إنتر، الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيل الأمر احترامًا للمدرب الحالي لوتشيانو سباليتي الذي تعرض لمحنة باختفاء شقيقه صباح نفس اليوم.



وأشار إلى أن عقد كونتي مع إنتر من المقرر أن يحصل بموجبه المدرب الإيطالي على نحو 12 مليون يورو راتبا سنويا.