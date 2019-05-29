احذر.. كثرة تناول العرقسوس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

أعلنت نتائج دراسة كندية جديدة، أن هناك أدلة أظهرتها بيانات المستشفيات على أن كثرة تناول بعض الأعشاب وخاصة جذور العرقسوس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



ولفتت الدراسة التي أجريت في جامعة مكجيل الانتباه إلى أن هذا النوع من الأعشاب يتسبب في ارتفاع الضغط واحتباس الماء وتقليل كمية البوتاسيوم في الجسم.



ونُشرت نتائج الدراسة حديثًا في دورية "كنديان مديكال أسوسياشن"، وقالت إنه تم رصد أعراض تصاحب الارتفاع الشديد في ضغط الدم بعد تناول كوب إلى كوبين يوميًا لمدة أسبوعين من شراب جذور العرق سوس، مثل: الصداع، والحساسية للضوء، وألم في الصدر.



ودعت توصيات الدراسة إلى تناول الأعشاب بحذر وبعد استشارة طبية، وعدم تناول كمية كبيرة يوميًا منها لتوخي الحذر.