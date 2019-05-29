الليلة.. عرض فيلم Real Love بمركز التحرير الثقافي

تستقبل قاعة إيوارات التابعة للجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الفرنسي الطويل Real Love من إخراج كلير بيرجيه٬ وهو فيلمها الأول والذي نالت عنه جائزة الإخراج خلال مشاركتها في قسم "أيام فينيسيا" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2017. كما حصلت مخرجته على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان٬ وجائزة الدب الفضي لمهرجان الجونة 2017.



تدور أحداث الفيلم حول رجل يدعى "ماريو" لا يطمح في الحصول على أشياء كثيرة من الحياة سوى الحب. تهجره زوجته، ويصبح عليه رعاية ابنتيه المراهقتين، في الوقت الذي يمر فيه بأزمة منتصف العمر.



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