الجعفرى: هناك دول تساعد على انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن هناك دول تساعد في انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا.



وتساءل "الجعفري"، خلال كلمته في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا؛ إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟!.



وأضاف: "لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة"، متسائلا: هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب؟"



وأكمل "الجعفري"، أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا ينتهجون فن خداع الدول وحماية الإرهابيين.



يشار إلى أن تقارير غربية ذكرت خلال الأيام الماضية، بتتبع الاستخبارات البريطانية تحركات قادة تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا بعد ورود أنباء عن احتمالية تواجد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى بمنطقة الهروج التي تقع وسط الصحراء إلى الجنوب الشرقى للعاصمة طرابلس، وذلك عقب العمليات الإرهابية المتتابعة التى ارتكبها التنظيم المتطرف فى جنوب ليبيا.