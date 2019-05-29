الكشف عن تفاصيل عقد لوكاكو المنتظر مع إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عقد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد اقتراب انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن لوكاكو وافق على توقيع عقد مع إنتر ميلان لمدة 5 سنوات، بداية من الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن لوكاكو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.



ويعد لوكاكو أول اللاعبين الذين طلبهم أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، والمنتظر أن يتولى تدريب إنتر ميلان خلفا للوتشيانو سباليتي المدرب الحالي.



ويمتد عقد الدولي البلجيكي (26 عاما) مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2022، وقد انضم لصفوف "الشياطين الحمر" قادما من إيفرتون في صيف عام 2017.



وشارك لوكاكو في 45 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، وقد سجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف.