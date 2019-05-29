بعد تسليمه للسلطات المصرية.. من هو الإرهابي هشام عشماوي؟

تسلّمت السلطات المصرية، منذ قليل، الإرهابي هشام عشماوي، وذلك بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.



وعلى خلفية ذلك، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الإرهابي هشام العشماوي:

الإرهابي هشام عشماوي يبلغ من العمر 43 سنة، ولد بحي مدينة نصر.

التحق بالقوات المسلحة عام 1994 كفرد صاعقة، حتى ثارت حوله شبهات بتشدده دينيًا وأحيل للتحقيق بسبب توبيخه لقارئ قرآن بأحد المساجد لخطأ في التلاوة وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية.

في عام 2007، أُحيل "عشماوي" للمحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش وتقرر فصله من الخدمة في 2009، واتجه للعمل في الاستيراد والتصدير، وخلالها تعرف على مجموعة من معتنقي "الفكر الجهادي" في أحد المساجد بحي المطرية، ثم نقل نشاطه لمدينة نصر، وشكَّل خلية لتنظيم أنصار بيت المقدس.

هشام عشماوى أخطر العناصر الإرهابية فى سيناء وأكثرهم تحركا فى الفترة من 2012: 2015 بين مدن القناة والقاهرة الكبرى وسيناء، وسافر إلي العديد من الدول منها تركيا وسوريا وليبيا، لتلقي تدريبات ليعود إلى مصر للقيام بعملياته الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

انشق هشام عشماوي المعروف بـ"أبوعمر المهاجر" عن تنظيم "داعش" ثم انتمى إلى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس".

كان هشام عشماوي المسئول المباشر فى تنفيذ أكثر من 17 عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة وأهمها استهداف الكتيبة 101 "مذبحة العريش الثالثة" فبراير 2015، وأصيب بطلق نارى فى الساق قبل تمكنه من الهروب.

شارك عشماوى في الهجوم على كمين الفرافرة، وكان مكلفا برصد ومراقبة الوحدة على مدى يومين قبل ارتكاب الجريمة، ووضع مخططا لتنفيذ العملية حدد المشاركين فيها ودور كل منهم.

وتولى هشام عشماوى مسئولية لجنة التدريب العسكرى التى تشرف على التدريب العسكرى لأعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

واعتنق الفكر الجهادى وسافر إلى تركيا فى 27 أبريل 2013، وتسلل عبر الحدود إلى سوريا ثم سافر إلى غزة، لتلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية ثم عاد إلى القاهرة مرة آخرى، وشارك فى اعتصام رابعة العدوية.

اُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.