أبرزها اغتيال هشام بركات.. نرصد جرائم الإرهابي هشام عشماوي

تسلمت مصر الإرهابى هشام عشماوى، المحتجز داخل السجون الليبية، العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأكدت أن طريقة تنفيذ العملية.



وزار اللواء عباس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، مساء الثلاثاء، دولة ليبيا، حيث التقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.



وترصد"الدستور"، أبرز الجرائم المتهم فيها هشام عشماوي:



- محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013.



- استهداف مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013.



- وشارك في يوليو 2014 في استهداف كمين الفرافرة بالوادي الجديد.



- وشارك في يونيو 2015 في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.



- استهداف الكتيبة 101 في العريش في فبراير 2015 استهداف.



- وشارك في الهجوم على كمين كرم القواديس بسيناء في أكتوبر 2014.



- وفي مايو 2017 استهداف حافلات يستقلها أقباط في محافظة المنيا.



- كما شارك في أكتوبر 2017 من نفس العام في الهجوم على مأمورية الأمن الوطني في طريق الواحات.





- اغتيال ضابط الأمن الوطني الشهيد محمد مبروك.





- تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.





- الارتباط بخلية "عرب شركس" التي نفذت عدد من العمليات الإرهابية.