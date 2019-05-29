جراحة ناجحة لحارس يوفنتوس في برشلونة

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانا أعلن خلاله نجاح العملية الجراحية التي أجراها البلوندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى البيانكونيري.



وأكد النادي أن تشيزني أجرى عملية جراحية ناجحة بالركبة اليمنى في مدينة برشلونة الإسبانية للتخلص من الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وأضاف أن تشيزني سوف يبدأ التأهيل والعلاج الطبيعي من الجراحة خلال أيام.



وكان من المقرر أن يجري تشيزني الجراحة الأسبوع الماضي، لكن تقرر تأجيلها لنهاية الموسم المنقضي.



ويمتد عقد تشيزني (29 عاما) مع يوفنتوس حتى صيف عام 2021، وقد غاب عن مباراة يوفنتوس الأخيرة بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.



وشارك الحارس البولندي في 41 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، وقد حافظ على شباكه نظيفة في 18 مباراة.