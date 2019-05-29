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الأربعاء 29/مايو/2019 - 12:17 ص

خطوة إضافية للكنيست الإسرائيلي نحو الانتخابات المبكرة

خطوة إضافية للكنيست
dostor.org/2646983

خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة إضافية، مساء الثلاثاء، باتجاه انتخابات مبكرة ستُجرى، على الأرجح، في 17 سبتمبر المقبل وتكون الثانية التي تُجرى هذا العام.

وصادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، غدا الأربعاء، بعد أن تم التصديق عليه بالقراءة الأولى وبأغلبية ملحوظة خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمسودة مشروع القانون فإن الانتخابات العامة المبكرة الثانية لهذا العام ستُجرى في 17 سبتمبر 2019 بعد أن جرت الأولى في 9 أبريل الماضي.

وجاءت هذه الخطوات على وقع جهود حثيثة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة حتى ساعات مساء غد الأربعاء.

ويصر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان على المصادقة على قانون التجنيد الذي ترفضه الأحزاب الدينية اليهودية التي تصر على استثناء المتدينين اليهود من الخدمة الإلزامية للتفرغ لدراسة التوراة.

وحال هذا الخلاف دون تمكن نتنياهو، منذ 17 أبريل من تشكيل حكومة جديدة تضم إضافة إلى حزبه "الليكود" الأحزاب اليمينية "شاس"، و"يهودوت هتوراه"، و"كلنا"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، و"إسرائيل بيتنا" التي لها جميعا 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فحال إخفاق نتنياهو حتى مساء غد الأربعاء في تشكيل حكومة جديدة فإن على الرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة ما لم يصوت الكنيست بأغلبية تزيد على 61 عضوا على قانون حل الكنيست.

ولتفادي إمكانية تكليف شخصية أخرى من خارج الحزب بتشكيل الحكومة فقد بادر "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، إلى اقتراح مشروع قانون حل الكنيست.

ولذلك، وبموازاة جهوده لمحاولة تشكيل حكومة في الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة له بموجب القانون، فسعى "نتنياهو" لضمان أكبر تصويت لمشروع قانون حل الكنيست.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في بيان، مساء الثلاثاء: "حتى الغد في منتصف الليل، تُسند مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء عضو الكنيست بنيامين نتنياهو. سوف يسمح له الرئيس باستخدام كل الوقت المتاح وفقا للقانون، على أمل ألا نصل إلى الموقف المؤسف المتمثل في تكرار الانتخابات".

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