أمريكا تدرس وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات إف-35

كشفت مصادر أن الولايات المتحدة تدرس بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على الطائرات الحربية المتقدمة من طراز F-35 فيما تمضي أنقرة قدما في خطط لشراء نظام دفاع صاروخي روسي رغم اعتراضات واشنطن، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وتصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة منذ أشهر حول طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدًا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، الأمريكية التي تخطط تركيا أيضًا لشرائها.



وأعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مطلع الشهر الجاري، عن قلقه من خطط تركيا نشر منظومة صواريخ إس -400 الروسية.



وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر صحفي، إن عواقب خطط تركيا لنشر منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي مثيرة للقلق.



وجاءت التصريحات في الوقت الذي أوضحت فيه الولايات المتحدة، أنها ستفرض عليها عقوبات بسبب هذه الخطوة.



وقال ستولتنبرج في أنقرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حلف الأطلسي يرغب في تجنب الظروف التي يفرض فيها حلفاء عقوبات على بعضهم.



كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أكد عدم تسليم تركيا الطائرات الشبح إف-35، إذا لم تتخلّ عن المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس-400"، مشددا على أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الشأن.