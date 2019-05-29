التحالف العربى يستهدف مواقع ومخازن أسلحة "الحوثيين" فى قاعدة الديلمى

جدد طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.



وقالت العربية، إن طيران التحالف قصف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.



وقال مصدر عسكري إن طيران التحالف شن 3 غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، في ظل تحليق مكثف، لافتًا إلى أن الغارات أدت إلى وقوع انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء العاصمة.



وتأتي الغارات بعد ساعات من استهداف طيران التحالف بـ10 غارات معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.



وأعلن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحافية، عن استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة.



وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلًا عن تخزين الأسلحة.



واتهمت الرياض، الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة في هجوم على محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في من منطقة المدينة خلال الشهر الحالي.