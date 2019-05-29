تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار امام العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



في المقابل فإن احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكية وتراجع الأسهم في البورصات العالمية والمخاوف بشأن عجز الميزانية الإيطالية حد من خسائر المعدن الأصفر.



وارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنسبة 3ر0% إلى 96.97 نقطة.



وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 6.50 دولار أي بنسبة 0.5% إلى 1277.10 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.



وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.235 دولار إلى 14.320 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0035 دولار إلى 2.6960 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.



يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه المخاوف التجارية تأثيرها السلبي على أسعار الأسهم مع تراجع الأمل في توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين عن "عدم استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الصين" وأن احتمال فرض رسوم إضافية على باقي واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية يمكن أن يكون "كبيرا جدا وسهل جدا".



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي، متجاوزة توقعات المحللين للمرة الثانية على التوالي.



وبحسب تقرير معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية فقد ارتفع مؤِشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 1ر134 نقطة مقابل 2ر129 نقطة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 8ر129 نقطة فقط.



وقالت لين فرانكو مدير المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد "ثقة المستهلكين سجلت ارتفاعا جديدا خلال مايو وهي الآن عادت إلى المستويات التي سجلتها في الخريف الماضي عندما كان المؤشر يدور حول أعلى مستوياته منذ 18 عاما".



جاء الارتفاع الذي فاق التوقعات للمؤشر الرئيسي انعكاسا للارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للثقة في الوضع الاقتصادي الراهن الذين ارتفع إلى 2ر175 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 169 نقطة خلال أبريل الماضي.