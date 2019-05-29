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الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:34 ص

كيف رد نواب البرلمان على تقرير هيومن رايتس عن الوضع فى سيناء؟

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
محمد جعفر
dostor.org/2646975

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات لتقرير منظومة هيومن رايتس ووتش، عن الوضع في سيناء، مؤكدين أنه تضمن أكاذيب وافتراءات عديدة تحاول توفير دعم للجماعات الإرهابية.

وفيما يلي ترصد الدستور أبرز تعليقات النواب والسياسيين عن التقرير:
رئيس حقوق إنسان البرلمان: التقرير كاذب ومفبرك
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وصف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن الأوضاع داخل شبه جزيرة سيناء، بأنه كاذب ومفبرك ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن تقرير هذه المنظمة المشبوهة والتي أصبحت تتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية تأكد للرأي العام المصري والعالمي أن جميع تقاريرها عن مصر مفضوحة ومدفوعة الأجر بالملايين من الدولارات خاصة من النظامين الإرهابيين القطري والتركي.

المسعود: يستهدف الضغط على الدولة المصرية
فيما أكد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن تقرير هيومن رايتس ووتش، يستهدف الضغط على الدولة المصرية لتمرير صفقات غير مرضي عنها من قبل القيادة السياسية، بجانب إجبارها على تقديم تنازلات سواء داخلية أو خارجية.

وأشار النائب، إلى أن التقرير افتقد كافة آليات التوثيق السليمة واعتمد على معلومات مفبركة ومغلوطة بشأن الوضع في سيناء، لافتا إلى أن التقرير من بدايته يعكس أنه جاء لهدف سياسي.

بكري: ينضح سما ويزيف الحقائق
النائب مصطفى بكري كذلك في تعليقه على ما تضمنه التقرير، قال إنه ينضح سما، ويزيف الحقائق وينشر الأكاذيب ويقدم شهادات غير موثقة عن الوضع في سيناء ويزعم بارتكاب قوات الجيش والشرطة المصرية جرائم حرب، كما يساوي بينها وبين تنظيم داعش الإرهابي، وينسى أن دور هذه القوات هو حماية الأمن ومواجهة الإرهاب والمتعاونين معه.

المصريين الأحرار: تدليس لدعم الجماعات الإرهابية
حزب المصريين الأحرار، في تعقيبه على التقرير، تطرق إلى إصرار المنظومة على وصف ما يحدث فى سيناء بأنه نزاع مسلح وإطلاق وصف طرفى النزاع على القوات المكلفة بإنفاذ القانون والجماعات المسلحة، على الرغم من أن ذلك تدليس ولا يعكس حقيقة ما يجرى على الأرض في سيناء، ويهدف لدعم الجماعات الإرهابية في سيناء.

وأوضح في بيان له على لسان رئيس الحزب، أن تلك الجماعات المسلحة لا يمكن أن تكون طرف لأنها ليست قوى معارضة ولا تحمل مطالب سياسية فضلا عن حملها السلاح في مواجهة الدولة المصرية وأهالي سيناء مما يلزم الدولة بمواجهة تلك الجماعات والقضاء عليها.

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