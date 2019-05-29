العرض المسرحي "أكليل الغار" بالحرية للإبداع الليلة

تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "إكليل الغار" من إعداد وإخراج محمد مكى.



يتناول العرض الصراع الدامي بين أفراد مجتمع مدينة "أونو" على الوصول لإكليل الغار والصولجان والتي يسيطر على مقاليد الأمور فيها الكاهن "هارمن" الذي يترك الحكم للحكام ولكنه يحركهم كيفما شاء وإن خالفه أحدهم فإنه يقتله كما نراه يفعل مع الحاكم السابق "تسيجوه".



تسعى الأم "باندا" ـ خليلة تسيجوه قديما وابنة الحاكم الراحل جامرا المجيد إلى استعادة مجدها القديم عن طريق دفع ابنها "إيبور" ـ السكير الرافض لواقعه إلى مسابقة الموت من أجل الحكم، وتقدم كل التنازلات الممكنة لكن إيبور حين يصل إلى الحكم فإنه يفاجئ الجميع وأولهم أمه ويشرع في تشييد وعي جديد وعالم جديد يعلم تمام العلم أن ثمن تحقيقه هو حياته شخصيا.

